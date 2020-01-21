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Esad sivilleri kalkan olarak kullanıyor

Esad rejimi sivillerin yerleşim bölgelerini kalkan olarak kullanarak Halep'in güneyini ve batısını vuruyor.

İHA | 21.01.2020 - 15:35..
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Suriye’de Esad rejiminin Halep’e yönelik saldırıları yoğunlaşıyor.

Esad güçleri Halep'in güneyinde ve batısındaki siviller hedef almaya devam ederken, askeri üslerden değil Halep’teki yerleşim bölgelerinden füze ile saldırıyor.

Esad sivilleri kalkan olarak kullanıyor

HEM HAVADAN HEM DE KARADAN SALDIRIYORLAR

Rejim güçleri gerçekleştirdikleri saldırılarda sivil bölgeleri kalkan olarak kullanıyor.Resmi kaynaklara göre bu yöntemle dün 9 köye karadan ve havadan saldırı gerçekleştirildi.

Esad sivilleri kalkan olarak kullanıyor

Saldırılarda 9 sivil hayatını kaybetmiş, 24 sivil de yaralanmıştı.İki haftadır Esad rejimi ve destekçisi Rusya, Halep ilinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki güney ve batı kırsalındaki yerleşimlere ağır saldırılar düzenliyor.

Saldırılar nedeniyle binlerce sivil evini terk etmek zorunda kaldı. Bölgeden kuzeye doğru yoğun bir göç dalgası yaşanıyor.

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