Esad Türkiye'ye karşı geri adım attı

Suriye'nin İdlib kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı devam ediyor.

Bölgede sivil halkı korumak ve ateşkes sağlamak için Türk askerinin mücadelesi sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Erdoğan ve Putin arasında gerçekleştirilecek görüşmenin detayları belli olurken Esad, Rus devlet televizyonu Rossiya 24'e açıklamalarda bulundu.

"GÖRÜŞ AYRILIKLARI MANTIKLI DEĞİL"

Suriye'nin Türk halkına karşı herhangi bir düşmanca eylem gerçekleştirmediğini savunan Esad, "Suriye, Türk halkına karşı büyük veya küçük hangi düşmanca eylemi gerçekleştirdi? Böyle bir şey yok. Suriye-Türkiye evlilikleri, aileleri var, hayati öneme sahip ortak çıkarlar var. Kültürlerin birbirleriyle iç içe olması geçmişe dayanıyor, bu nedenle Türk halkıyla bizim aramızda ciddi görüş ayrılıkları olması mantıklı değil" ifadelerini kullandı.

"KARDEŞ HALK"

Esad, "Tabii ki Türklerden bahsederken kardeş halk gibi bahsediyoruz. Şimdi Türk halkına soruyorum; Suriye'yle sorununuz ne?" dedi.