taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0802
Euro
6.7651
Altın
1640.02
Borsa
110785.38
Gram Altın
321.254
Bitcoin
52986.8

Esad Türkiye'ye karşı geri adım attı

Bahar Kalkanı Harekatı ile ağır darbeler alan Esad, Erdoğan - Putin görüşmesi öncesi sıcak mesajlar verdi.

Haber Merkezi | 04.03.2020 - 19:18..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Esad Türkiye'ye karşı geri adım attı

Suriye'nin İdlib kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı devam ediyor.

Bölgede sivil halkı korumak ve ateşkes sağlamak için Türk askerinin mücadelesi sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Erdoğan ve Putin arasında gerçekleştirilecek görüşmenin detayları belli olurken Esad, Rus devlet televizyonu Rossiya 24'e açıklamalarda bulundu.

"GÖRÜŞ AYRILIKLARI MANTIKLI DEĞİL"

Suriye'nin Türk halkına karşı herhangi bir düşmanca eylem gerçekleştirmediğini savunan Esad, "Suriye, Türk halkına karşı büyük veya küçük hangi düşmanca eylemi gerçekleştirdi? Böyle bir şey yok. Suriye-Türkiye evlilikleri, aileleri var, hayati öneme sahip ortak çıkarlar var. Kültürlerin birbirleriyle iç içe olması geçmişe dayanıyor, bu nedenle Türk halkıyla bizim aramızda ciddi görüş ayrılıkları olması mantıklı değil" ifadelerini kullandı.

"KARDEŞ HALK"

Esad, "Tabii ki Türklerden bahsederken kardeş halk gibi bahsediyoruz. Şimdi Türk halkına soruyorum; Suriye'yle sorununuz ne?" dedi.

İlginizi Çekebilir
AK Parti Engin Özkoç'un istifasını istedi
TBMM'de CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğa'a yönelik hakaretleri nedeniyle çıkan kavga sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Özkoç'u istifaya davet etti.
TBMM Başkanı Şentop'tan Engin Özkoç'a kınama
TBMM Başkanı Şentop, CHP ve AK Parti'li Milletvekilleri arasında çıkan kavgaya ilişkin açıklama yaptı. Şentop, milletin bu görüntülerden rahatsız olduğunu söyledi.
Engin Özkoç'un kavgaya sebep olan konuşması
CHP'li Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Şereften yoksunsun, haysitetten yoksunsun, onursuzsun ve şeytansın" ifadeleriyle hakaret etti.
TBMM'deki kavga Meclis tutanaklarına yansıdı
İdlib konulu Meclis oturumu CHP'li ve AK Partili vekiller arasında kavgaya sahne oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya Dışişleri'nden manidar Osmanlı-Rus savaşı paylaşımı
Rusya Dışişleri'nden manidar Osmanlı-Rus savaşı paylaşımı
426
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışılan konuşmasını yorumladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışılan konuşmasını yorumladı
342
Meclis'te yumruklar konuştu
Meclis'te yumruklar konuştu
567
Suudi kanalı koronavirüs salgınında Türkiye’yi suçladı
Suudi kanalı koronavirüs salgınında Türkiye’yi suçladı
551
Ruhani'den koronavirüs itirafı
Ruhani'den koronavirüs itirafı
229
Bahar Kalkanı'nda 2 şehit
Bahar Kalkanı'nda 2 şehit
352
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj
784
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir