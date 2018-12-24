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Esad'dan Türkiye emri: Onları dümdüz edin

Türkiye, Suriye'de YPG'ye yönelik operasyonun hazırlığını yapıyor. Operasyon sesleri günden güne yükselirken, Yunan basını Esad'ı gazlayan yayınlar yapmaya başladı.

Haber Merkezi | 24.12.2018 - 16:21..
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Esad'dan Türkiye emri: Onları dümdüz edin

Türkiye terörle haklı mücadelesini, kararlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Bu noktada Fırat'ın doğusunda hiçbir terör yuvasının bulunmasına göz yummayan TSK, Münbiç'e askeri operasyon yapma hazırlığında.

Günden güne artan operasyon ihtimaline karşılık, uluslararası basın da YPG'yi korumak için Esad'ı gazlamaya çalışıyor. Bunların başında da Yunanistan geliyor.

Esad'dan Türkiye emri: Onları dümdüz edin

"ESAD'IN EMRİ: DÜMDÜZ EDİN"

Özellikle agresif ve savaşçıl mesajlar vererek Türkiye'ye karşı işgalci faaliyetlerde bulunan Yunanistan, YPG'ye Esad üzerinden mesaj veriyor.

Esad'dan Türkiye emri: Onları dümdüz edin

Özellikle TSK'nın operasyon ihtimali noktasında "gözdağı" içeren manşetler yazan Yunanistan, Esad rejiminin Suriye'de YPG'nin yanında yer alacağını yazdı. "Suriye güçleri savaş pozisyonunda, Türkiye çok fazla tabut için hazırlanıyor, ESAD'ın emri: Onları dümdüz edin.'' diyen Yunan gazetesi, Esad'ın işe yaramaz ordularıyla YPG'yi koruyacağını iddia ediyor.

Esad'dan Türkiye emri: Onları dümdüz edin

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