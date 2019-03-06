Esad'ın iktidarda kalma arzusu uğruna Suriyeliler bedel ödedi

Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan bir makalede, Suriye rejimi lideri Beşar Esad'ın, kendi bekası uğruna ülkede 8 yıldır büyük yıkımlara yol açtığı vurgulanarak "Esad'ın iktidarda kalma arzusu uğruna, sıradan Suriyeliler her şeyin bedelini ödedi." değerlendirmesine yer verildi.

ESAD'IN POLİTİKASI

Gazetede, "Raja Abdurahim" imzasıyla çıkan "Esad ya da biz bu ülkeyi yakacağız: Suriye rejimi nasıl hükümetini devam ettirdi" başlıklı makalede, Suriye'de 8 yıldır süren savaşın bilançosu ve Esad'in politikaları masaya yatırıldı.

Ülkede 15 Mart 2011'de protestocular ilk kez sokağa çıktığında, Esad rejiminin gerilimi azaltacak ılımlı bir politikayı tercih etmediği vurgulanan makalede, "Bunun yerine Esad rejimi şiddetle baskı kurmayı, protestocuları 'terörist' olarak nitelemeyi ve bu göstericileri silahlı bir direniş kurmaya itmeyi seçti." görüşüne yer verildi.

SURİYELİLER HER ŞEYİN BEDELİNİ ÖDEDİ

Suriye'deki 8 yıllık iç savaş nedeniyle yaklaşık yarım milyon kişinin öldüğü, insanların yıkık binaların zemin katlarında yaşadığı, çocukların penceresiz kapısız okullara gittiği ve yaklaşık 11 milyon kişinin yerinden edildiğine işaret edilen makalede, "Esad'in iktidarda kalma arzusu uğruna, sıradan Suriyeliler her şeyin bedelini ödedi." ifadesi kullanıldı.

Makalede, Esad rejiminin, Halep ve Suriye'nin diğer kesimlerindeki tarihi dokulara da ciddi zararlar verdiği vurgulandı.

Makalede görüşlerine yer verilen, ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Masası eski Şefi Frederic Hof, "Esad, ancak bu gösterileri bir mezhep mücadelesi ve silahlı mücadeleye çevirirse ayakta kalabilecekti." değerlendirmesinde bulundu.