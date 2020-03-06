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Esad'ın paralı askerleri, Hafter için Libya'da

Libya, darbeci general Hafter ile Esad rejiminin ittifakına sahne oluyor.

AA | 06.03.2020 - 15:14..
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Esad rejimine bağlı paralı askerler, darbeci Hafter saflarında savaşmak için Libya'ya gitti.

Haber, Fransız Le Monde gazetesinde yer aldı.

Askeri kaynaklara dayandırılan haberde, Libya'da Esad rejimi ile Hafter'in ittifak kurduğu belirtildi.

REJİM İLE HAFTER, MEŞRU HÜKÜMETE KARŞI BİRLEŞTİ

Esad rejiminin, Libya'nın Şam Büyükelçiliğini Hafter yanlısı sözde hükümete verdiği ifade edilen haberde, Esad rejimi ile Hafter'in, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığı olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) karşı birleştiği kaydedildi.

Esad'ın paralı askerleri, Hafter için Libya'da

REJİM ASKERLERİ HAFTER SAFLARINDA

Haberde, Hafter'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Rusya tarafından da desteklendiği vurgulandı.

Esad rejimi ile Hafter arasında 2018'den bu yana yakın ilişkilerin bulunduğuna işaret edilen haberde, Esad rejimine bağlı paralı askerlerin Hafter saflarında savaşmak için Libya'ya geldiği belirtildi.

Üç gün önce Libya'nın Şam Büyükelçiliğini, Hafter yanlısı sözde hükümete teslim eden Esad rejimi, "Hafter'i resmi olarak tanıyan ilk yönetim" oldu.

Esad'ın paralı askerleri, Hafter için Libya'da

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