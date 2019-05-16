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Esad'ın saldırıları sonrası 550 bin İdlibli göç etti

Yapılan saldırılar, Türkiye sınırına mültecilerin akın etmesine neden oluyor.

AA | 16.05.2019 - 12:56..
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Suriye'de Esad rejimi askerleri ve onlara yardım eden İran destekli terörist gruplar ile Rusya'nın İdlib ve Hama illerine 25 Nisan'dan bu yana sürdürdüğü yoğun saldırılardan kaçan sivillerin büyük kısmı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki kamp alanlarına sığındı.

AĞAÇLARIN ALTINDA YAŞIYORLAR

İdlib'in güneyindeki Hasene köyünde saldırılardan kaçarak Türkiye sınırındaki kamp alanlarına sığınan Ahmed Kaddur, 10 gündür ağaçların altında yaşadıklarını söyledi.

Esad'ın saldırıları sonrası 550 bin İdlibli göç etti

"DURMADAN BOMBALANDIK"

Kaddur, "Çocuklar ve yaşlılar aç. Yardım dernekleri nerede? Garantör ülkeler bizi evlerimize geri döndürsünler. Köylerimizi arındırsınlar. Hemen geri döneriz. Yerden ve gökten bombalanıyorduk durmadan." diye konuştu. 
Göç etmek zorunda kalanlardan bir diğeri Ebu Abdo da saldırılarda, evlerinin yıkıldığını dile getirdi.

"İÇECEK BİR SU YOK"

Abdo, "Enkaz altından çıkıp ağaçların altına sığındık. Esad rejimi bizi yeniden himayesine almak istiyor. Mümkün değil. Dönmeyiz. Bir terörist değiliz. Terörist yerine koyup bombalıyor. Evimi gasbetmek isteyene 'Hoş geldin' diyemem. Elbet kendimizi savunacağız. Buradakiler 15 gündür temiz elbise giymedi. Evlerimiz yıkıldı ve yağmalandı. İnsanlar ağaçların altında yaşıyor. İçecek bir su yok. Olsa bile dolduracak su şişesi yok." ifadelerini kullandı.

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