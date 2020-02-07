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Escobar'ın tetikçisi Jhon Jairo Velasquez öldü

Kolombiya Kara Kuvvetleri Komutanı Eduardo Enrique Zapateiro'nun, Escobar'ın baş tetikçisi Jhon Jairo Velasquez'in ölümü üzerine taziyede bulunması, tepkilere neden oldu.

AA | 07.02.2020 - 09:42..
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Kolombiya'yı 1980 ve 1990'lı yıllarda derinden sarsan kartel savaşlarında en az 3 bin kişinin öldürülmesinden sorumlu Escobar için tetikçilik yapan ve bizzat 250 kişiyi öldürdüğünü itiraf eden Popeye lakaplı Velasquez, yemek borusu kanseri nedeniyle tedavi gördüğü başkent Bogota’daki bir hastanede hayatını kaybetti.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI ÜZGÜNÜZ DEDİ

Ülke basınına göre bir etkinliğin ardından gazetecilere açıklama yapan Kara Kuvvetleri Komutanı Zapateiro'ya, uzun yıllar kaldığı cezaevinden şartlı tahliye edilen ve 2018'de yeniden tutuklanan Velasquez'in ölümü soruldu.

Bunun üzerine, "Hepimiz insanız ve Kolombiyalıyız, Popeye’nin öteki tarafa göçü karşısında üzgünüz." mesajı veren Zapateiro, ayrıca Velasquez’in tetikçilik geçmişiyle ülkede halen kapanmayan uyuşturu yarasını açanlardan birisi olduğuna da işaret etti. Zapateiro, sözlerinin sosyal medyada tepkiyle karşılanması üzerine yaptığı ikinci açıklamada, beyanatlarının, bir ölüm karşısında verilmiş insani bir karşılık olduğunu savundu.

Escobar'ın tetikçisi Jhon Jairo Velasquez öldü

23 YIL HAPİSTE KALDI

Kolombiya'da, bombalama, cinayet, adam kaçırma gibi yüzlerce suça karışmış ve Escobar'ın en yakın adamlarından olan Velasquez, 2014'te 30 yıllık cezasının 23'üncü yılında şartlı tahliye ile cezaevinden çıkmıştı.

Özgür kaldığı sürede ünlü bir sosyal medya kullanıcısı haline gelen Velasquez, devam eden yargılamalarla Mayıs 2018'de yeniden hapse girmiş, 31 Aralık 2019'da sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Bogota'daki Ulusal Kanser Enstitüsü Hastanesine kaldırılmıştı.

Escobar'ın tetikçisi Jhon Jairo Velasquez öldü

 

 

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