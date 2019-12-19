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Eşe atılan kül tablası silah sayıldı

Yargıtay, yaşanan tartışmada bir kişinin eşine attığı kül tablasını silah sayarak verilen cezada artırım yapılmasına hükmetti.

Haber Merkezi | 19.12.2019 - 12:03..
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Tokat'ın Turhal ilçesinde bir kadın, tartışma sırasında eşi tarafından atılan kül tablası nedeniyle yaralandı.

Açılan davada Turhal 1. Asliye Ceza Mahkemesi, kadının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanması nedeniyle sanığa, 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngören Türk Ceza Kanununun 86. maddesindeki 'basit yaralama' suçundan ceza verdi.

YEREL MAHKEME KARARI BOZDU

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu. Olayda kullanılan kül tablasının TCK'nin 6/1-f maddesi kapsamında silah olduğuna hükmeden Daire, yaralama olayının silahla gerçekleştirilmesi nedeniyle cezada artırım yapılmasına karar verdi.

DAHA ÖNCE DE KAYNAR SU SİLAH SAYILMIŞTI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, daha önce de Hatay'da bir kişinin kardeşinin üzerine döktüğü kaynar suyu silah olarak kabul etmiş ve sanık hakkındaki cezanın artırılmasına karar vermişti.

Eşe atılan kül tablası silah sayıldı

 

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