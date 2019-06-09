Esad rejimi muhaliflere ait konutları yıkıyor

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Esad rejimi çatışmaların dinmesinin ardından, yurtlarını terk eden muhaliflere ait çok sayıda konut ve iş yerini, "çatışma sonrası süpürme faaliyeti" adı altında yıktı.

Avrupa Barış Enstitüsü adlı sivil toplum kuruluşunun henüz yayımlanmamış raporunda, Esad yönetiminin geçen yılın eylül ve aralık ayları arasında, "çatışma sonrası süpürme faaliyeti" kapsamında 334 yıkım duyurusu yaptığı ortaya kondu.

AMAÇ MUHALİFLERİN DÖNÜŞÜNÜ ZORLAŞTIRMAK

Raporda, "bombalardan hasar gören binaları temizlemek", "terör örgütlerine ait tünelleri, patlayıcı ve mühimmatı yok etmek" gibi gerekçelerle yapılan yıkımlarla aslında yurtlarını terk eden muhaliflerin dönüşünü zorlaştırarak söz konusu bölgelerde rejimin hakimiyetinin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Örneğin başkent Şam'da uzun süre muhaliflerin kontrolünde bulunan Kabun Mahallesi'nde "Öğretmenler Evi" adı verilen bir apartmanın "teröristlere ait patlayıcı kalıntılarını yok etme" gerekçesiyle ordu istihkam birliklerince yıkıldığı kaydedildi.

12 MİLYON İNSAN EVLERİNİ TERK ETTİ

8 yıldır devam eden Suriye iç savaşında bugüne dek 12 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bunlardan 5,6 milyonu ülke dışına çıkarken, 6,6 milyonu ülke içindeki daha güvenli bölgelere göç etti.