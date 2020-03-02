Esad'ın askerleri ambulansı kalkan yaptı

Suriye'deki hain saldırıda 34 askerimizin şehit olmasının ardından başlatılan Bahar Kalkanı harekatı tüm hızıyla sürüyor.
Bölgede, sivil halkı hedef alan Esad rejimine karşı sürdürülen operasyonlarda hava gücü olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı SİHA'lar, rejim askerinin korkulu rüyası oldu.
Rejim askerleri, SİHA'dan ambulanslarla kurtulmaya çalışıyor VİDEO
AMBULANSA GİZLENDİLER
Esed rejimi taraftarlarının sosyal medya hesaplarından sabah saatlerinde paylaşılan görüntülerde, rejimin özel kuvvetlerine bağlı askerlerin kamuflaj içerisinde SİHA'lara görünmemek için sivil ambulansta intikal ederken öz çekim yaptıkları görüldü.
İNTİKAL İÇİN AMBULANS VE SİVİL ARAÇ KULLANIYORLAR
Dera'da olduklarını söyleyen askerlerin İdlib'e intikal ettikleri iddia edildi. Askerlerin, "Bu sabah zafer sabahı olacak. Esad'ın adamlarıyız." sloganları attıkları duyuldu.
Görüntülerin devamında, sivil ambulansın yanı sıra çok sayıda sivil minibüsün de askerlerin intikali için kullanıldığı dikkati çekti.