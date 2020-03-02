Esad'ın askerleri ambulansı kalkan yaptı

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Kedi ve köpeğiyle vedalaşıp sınırı geçti

Yunanistan üzerinden Hollanda’ya geçmek için bir kedisini ve köpeği ile Pazarkule Sınır Kapısı’na gelen Filistinli Ahmet, sınırı geçmeden 6 yıldır baktığı hayvanlarını bir Türk'e emanet etti.