Eşeğe tecavüz eden sapık para cezası ile kurtuldu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıılıca Mahallesi’nde hayvancılık yapan N.B., geçen yıl şubat ayında, komşusu M.K.’nin, eşeğine tecavüz ettiğini iddia ederek, savcılığa şikayette bulundu.

N.B., çektiği cep telefonu görüntülerini de delil olarak verdi.

300 LİRA İLE KURTULDU

Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan M.K., suçlamayı kabul etti. Savcılık, M.K. hakkında 'işe yaramayacak hale getirme ve değerini düşürme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Eskişehir 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamanın karar duruşmasına tutuksuz sanık M.K. ve şikayetçi olan N.B. katılmadı. Avukatların hazır bulunduğu duruşmada, mahkeme sanığı, 'işe yaramayacak hale getirme ve değerini düşürme' suçundan beraat ettirerek, eşekle ilişkide bulunduğu için 300 lira para cezası verdi.

"EŞEĞİN DEĞERİNDE AZALMA OLMADI" KARARI

Mahkeme kararında, "Sanığın, müştekinin eşeği ile cinsel ilişkide bulunmak şeklindeki eyleminin sonucunda, eşeğin değerinde bir azalma oluşmayacağından ve eşeğin işe yaramayacak hale gelmesi de mümkün olmadığından, atılı suçu işlemediği sabit görüldüğünden beraatine karar verildi. Eşekle cinsel ilişkide bulunmak eylemi 199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 14/c maddesi delaletiyle, aynı kanunun 28/1-K maddesinde düzenlenen kabahat filini oluşturduğundan sanığın 300 lira idari para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi." denildi.