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Eşek ve sıpayı gören vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekildi

İstanbul Esenyurt'ta, yeşil alanda otlayan bir eşek ve sıpası, vatadaşlar tarafından fark edilince cep telefonu kameralarına yansıdı.

İHA | 07.12.2019 - 09:31..
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İstanbul Esenyurt'ta, ilçenin ortasında bir eşek ve yanındaki sıpasını çimenleri yerken gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Eşeklerin sevimli hallerini gören vatandaşların bazıları birlikte fotoğraf çektirirken, bazıları ise onları cep telefonlarına kaydetti.

SIPAYI KUCAKLAYIP KARŞIYA GEÇİRDİ

Eşek yoğun trafikte karşıya geçince yavrusu geçemedi. Bu sırada orada bulunan bir vatandaşın ise sıpayı kucaklayarak yolun karşısına geçirmesi ilginç anlar oluşturdu.

Sıpayı karşıdan karşıya geçiren bir vatandaş ise "Hatıra fotoğrafı çektirdim eski günlerimiz aklıma geldi." diye konuştu.

Esenyurt'ta yol kenarında otlayan eşekler vatandaşları şaşırttı

Eşek ve sıpayı gören vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekildi

Eşek ve sıpayı gören vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekildi

Eşek ve sıpayı gören vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekildi

Eşek ve sıpayı gören vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekildi

Eşek ve sıpayı gören vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekildi

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