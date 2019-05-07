Eşel mobil nedir

Eşel mobil kelimesi Fransızca 'hareketli ölçek' teriminden Türkçe’ye geçmiştir. Fiyat veya ücret belirmesinde hareketli bir ölçeğin kullanılmasını ifade eder.

OTOMATİK ÜCRET ARTIŞLARI

Ücretlilerin satın alma gücünü koruyabilmek için ücretlerin enflasyondaki artışı dikkate alarak kendiliğinden ayarlanmasını mümkün kılan bir sistem olan eşel mobil, böylece çalışanların ücret artışları için sözleşmelerle güncelleme yapmak yerine, ücret artışlarını otomatiğe bağlanmaktadır.

POMPA FİYATININ SABİT KALMASI

Son dönemde akaryakıt fiyatlarının döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle çok sık değişimini önlemek amacıyla akaryakıt fiyatlarındaki artışların, özel tüketim vergisinden otomatik bir şekilde karşılanması suretiyle karşılanarak akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalmasını sağlamaya yönelik bir sistemdir.

ÖTV AYARLAMALARI

Örneğin; benzin fiyatı 30 kuruş arttığında, benzindeki ÖTV 30 kuruş indirilmek suretiyle benzinin pompa fiyatı sabit tutulmaktadır. Ancak, akaryakıt üzerinden alınan ÖTV gelirlerinin toplam vergi gelirleri içindeki yeri dikkate alındığında, artan akaryakıt fiyatlarının sürekli olarak ÖTV ile karşılanması güçtür. Bu nedenle, zaman zaman eşel mobil sistemi nedeniyle uğranılan vergi kaybını telafi etmeye yönelik yüksek ÖTV ayarlamaları yapılabilmektedir.

Böylece akaryakıtta eşel mobil sistemi, kısa süre içinde muhtemel fiyat dalgalanmalarının önüne geçme fonksiyonunu ifa etmiş olmaktadır.