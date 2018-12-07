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Esenboğa Havalimanı'nda hırsızlık operasyonu

Ankara'da polis ekipleri, Esenboğa Havalimanı'nda düzenledikleri hırsızlık operasyonunda 16 kişiyi gözaltına alındı.

DHA | 07.12.2018 - 02:16..
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Yolcu bagajlarında son günlerde meydana gelen hırsızlık olayları nedeniyle Çubuk Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Esenboğa Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, havalimanında çalışan çok sayıda kişiyi takibe aldı.

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan takip sonucu, yer hizmetleri şirketlerinde çalışan 16 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 15 şüphelinin emniyetteki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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