Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi hizmete giriyor

Türk askerine 1912 yılından bu yana hizmet veren Esenler-Atışalanı'ndaki Metris Kışlası'nın yerine inşa edilen, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle 16 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı eylem planları içerisinde yer alan Esenler'deki 15 Temmuz Millet Bahçesi'nin, hizmete açılması için geri sayım başladı.

Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi açılıyor İZLE



AÇILIŞA ERDOĞAN DA KATILACAK

Kentte artan kişi başı yeşil alan oranına büyük katkı sağlayacak millet bahçesinin açılış töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 16 Aralık Pazar günü saat 13.00'da yapılacak.

İlave parklarla 240 bin metrekare alana sahip olan millet bahçesinin içinde, spor vadisi ve kültür vadisinin yanı sıra yürüyüş ve bisiklet yolları, sportif etkinlik, piknik, çocuk oyun ve eğlence, sosyal etkinlik alanları, çiftlik park, hobi ve meyve bahçeleri, macera parkı, İkinci Bahar Kıraathanesi, şifa bahçesi, gül bahçesi, kır kahvesi, hanımlar konağı, gençlik merkezi, gölet ile kütüphane ve açık hava kitap okuma mekanları yer alıyor.

METRİS KIŞLASI'NDAN ÇOCUK SESLERİ YÜKSELECEK

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminin ardından alınan karar gereği, şehir dışına taşınan birliklerin boşaltıldığı alanlar, bir bir halkın hizmetine sunuluyor. Esenler Belediyesi'ne devredilen Esenler-Atışalanı'ndaki Metris Kışlası alanında yapılan Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi, İstanbul'un en büyük millet bahçelerinden biri olma özelliği taşıyor.

YEŞİL ALANLARDA GEZME İMKANI

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Esenler'de şehit düşen 10 kişinin anısını da yaşatacak millet bahçesi, TSK'dan devredilen arazilerde yapılan ilk millet bahçesi olacak. Türk askerine 1912 yılından bu yana hizmet veren Metris Kışlası'nın yerinde bundan sonra çocuk sesleri yükselecek, yetişkinler de yeşil alanlarda gezme imkanı bulacak.

Cumhuriyet tarihinin tamamı taş işçiliğiyle yapılan ilk camisi olduğu kaydedilen Hacı Emsal Avcı Taş Camisi de, aynı törenle ibadete açılacak.