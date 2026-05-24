Esenler Erokspor’u yenen Çorum FK Süper Lig’e yükseldi
Esenler Erokspor’u 2-0'lık skorla mağlup eden Çorum FK tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselmeyi başardı.
1. Lig'in play-off finalinde Çorum FK ile Esenler Erokspor, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Serdar Gürler ve 53. dakikada Mame Thiam attı.
Esenler Erokspor, 90+3'te Kanga'nın kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamladı.
Çorum FK, Erzurumspor ve Amedspor'un ardından 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen 3. ekip oldu.
3 RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTILAR
Sezona teknik direktör Tahsin Tam ile başladıktan sonra sırasıyla Çağdaş Çavuş, Hüseyin Eroğlu ve Uğur Uçar'ın görev yaptığı Çorum FK, lig etabını 4. tamamladı.
Çorum FK, play-off'ta Ankara Keçiörengücü ve Bodrum FK'yi saf dışı bıraktı.
TARİHLERİNDE BİR İLKİ BAŞARDILAR
