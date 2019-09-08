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Esenler Otogarı'nda 3 kilometrelik kuyruk oluştu

Okulların açılmasına 1 gün kala İstanbul Esenler Otogarı, en yoğun günlerinden birini yaşadı. Geçişler 1 saati buldu, bazı öğrenciler araçlarından inip otogara koştu.

İHA | 08.09.2019 - 15:05..
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Esenler Otogarı'nda 3 kilometrelik kuyruk oluştu

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler ve öğretmenler yarın ders başı yapacak.

SON GÜNE KALANLAR

13 hafta süren yaz tatilinin ardından bazı öğrenciler ve öğretmenler okullarına dönüş için yola koyuldu. Okulların açılmasına bir gün kala İstanbul 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda da yoğunluk yaşandı.

Esenler Otogarı'nda 3 kilometrelik kuyruk oluştu

3 KİLOMETRELİK KUYRUK

Yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşan otogarda bazı sürücüler, 1 saat süren bekleyiş sonrası içeri giriş yapabildi. Araçların oluşturduğu trafik havadan da görüntülendi.

Esenler Otogarı'nda 3 kilometrelik kuyruk oluştu VİDEO

Esenler Otogarı'nda 3 kilometrelik kuyruk oluştu

ARAÇLARINDAN İNİP OTOGARA YÜRÜDÜLER

Otogara girmek için uzun süre bekleyen bazı sürücüler, otogar girişlerindeki sistemin değiştirilmesini istedi. Bazı öğrenciler de otobüsünü kaçırmamak için araçlarından inip otogara yürüyerek girdi.

Esenler Otogarı'nda 3 kilometrelik kuyruk oluştu

Esenler Otogarı'nda 3 kilometrelik kuyruk oluştu

Esenler Otogarı'nda 3 kilometrelik kuyruk oluştu

Esenler Otogarı'nda 3 kilometrelik kuyruk oluştu

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