2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler ve öğretmenler yarın ders başı yapacak.

SON GÜNE KALANLAR

13 hafta süren yaz tatilinin ardından bazı öğrenciler ve öğretmenler okullarına dönüş için yola koyuldu. Okulların açılmasına bir gün kala İstanbul 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda da yoğunluk yaşandı.

3 KİLOMETRELİK KUYRUK

Yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşan otogarda bazı sürücüler, 1 saat süren bekleyiş sonrası içeri giriş yapabildi. Araçların oluşturduğu trafik havadan da görüntülendi.

Esenler Otogarı'nda 3 kilometrelik kuyruk oluştu VİDEO



ARAÇLARINDAN İNİP OTOGARA YÜRÜDÜLER

Otogara girmek için uzun süre bekleyen bazı sürücüler, otogar girişlerindeki sistemin değiştirilmesini istedi. Bazı öğrenciler de otobüsünü kaçırmamak için araçlarından inip otogara yürüyerek girdi.