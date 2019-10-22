Esenler Otogarı'ndaki taksiciler bekleme parası alıyor

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devriye birlikte otoparklar da İSPARK’a geçti. İSPARK, taksi ve otomobillerden 1 saate kadar park ücreti almıyor.

Ancak, 1 saatten fazla park ücrete tabi. İSPARK, 1 saatten sonra 8 lira ücret alıyor. Park ücreti ödediklerini belirten bazı taksi sürücüleri ise bunu müşteriye yansıtmaya başladı. Bu yüzden otogarda taksiler ile müşteriler arasında, zaman zaman tartışmalar çıktığı kaydediliyor.

TAKSİCİLER KONUŞTU

Otogar çıkan taksici sürücüleri, DHA’nın soruları üzerine park ücretini doğruladı. Taksicilerden Yusuf Özkan, ''Şu anda 1 saat ücretsiz. Ben herhangi bir ücret talep etmiyorum, bagaj parası da talep etmiyorum. 1 saatten fazla kaldıysam tamamen bana aittir ve ücreti, aldığım yolcudan kesinlikle talep etmiyorum. Otogarın taksileri otopark ücreti de bagaj ücreti de alıyorlar biz bunu duyduk, yakın mesafelere götürmüyorlar, yüksek fiyat istiyorlar. Biz kesinlikle taksimetremiz ne yazarsa onu alıyoruz.'' dedi.

'BİR SAATİ 8 TL İKEN, MÜŞTERİDEN 10 TL ALIYORLAR' İDDİASI

Taksici Burhan İvdil de "Bu ücreti isteyenler var. İstememeleri gerekiyor ama 5-10 TL otopark ücreti istiyorlar.'' diye konuştu. 1 saat ücretsiz olduğunu ifade eden Mansur İlgün, "Biz istemiyoruz. Kapının girişinde de 'yolcudan bir ücret talep edilemez' diye yazıyor. Duyduğumuz kadarıyla ücret talep ediyorlar. Eskiden 25 dakika ücretsizdi, şu an 1 saat ücretsiz ama 10 TL alıyorlarmış binen yolculardan." diye konuştu. Taksici Erdal Kendigelen ise "Böyle bir para talep ettiklerini biliyorum. Taksiciler esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar, otogardaki çoğu taksici bunu yapıyor müşteriye karşı. Bizim gibi dışarıdan gelen taksiler, böyle bir şey yapmıyor." diyerek ifade etti.

"MÜŞTERİDEN MECBUREN BUNU TALEP EDİYORLAR"

Bu tür tartışmaları kendilerinin de duyduğunu söyleyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Vekili Veli Yurt, “Yeni İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, otogarda ücretsiz otopark süresini 1 saate çıkarttı. Otogarda çalışan taksileri giriş çıkışlarda eğer 1 saati geçmezse bekledikleri süre ücret almamaları gerekiyor. Eğer 1 saati geçmişse kaldıkları süre tabii ki çıkışta ücret neyse onu ödemek zorundalar. Dolayısıyla müşteriden bunu talep ediyorlar.” dedi.

İBB MECLİSİ'NDEN KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR

Veli Yurt, “Müşteriyle ters düşmemek için kendileri ödemelerini yaptıklarında bu otopark fişini müşterilerine göstersinler, müşterileriyle aralarında böyle bir tartışma çıkmasın. Böyle bir konuda tartışma çıktığını, biz de duyuyoruz. Bizim Taksiciler Esnaf Odası olarak önerimiz doğru olan şeyi yapmalarıdır. Bizim de yetkililerden öğrendiğimiz kadarıyla konu İBB Meclisi'ne sunulmuş, bu konuya bir çözüm üretilmesi gerektiğini onlar da düşünüyorlar. Biz de bu konuda kendilerine rica ettik. Çünkü orada çalışan esnafımız bu konuda mağduriyet yaşıyor. Halkımız da tabii ki bu konuda mağdur olmasın. Çünkü bazılarının 1 saatin altında kalsa bile böyle bir para talep ettiği doğrultusunda bize bir bilgi geliyor ama tabii bunun doğruluğunu bizim şu an da orada tespit etmemiz mümkün değil. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için iki taraf için de İBB Meclisi'nden bir karar çıkmasını bekliyoruz.'' şeklinde konuştu.