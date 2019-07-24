Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devri durdu

İstanbul'da bulunan Esenler Otogarı’nın bir bölümü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisi kararıyla belediyeye devredilmişti.

İSPARK'A DEVRİNİ İMAMOĞLU DUYURMUŞTU

Otogardaki otopark bölümü, belediyeye bağlı şirketlerden İSPARK'a dahil oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler Otogarı'nın otoparkının İSPARK'a devrini sosyal medya hesabından yaptığı, "İBB Meclis toplantımızda İstanbul Otogarı'nın otopark bölümünün İSPARK'a devri kararı oy birliği ile geçti. Bu alanın verimli ve güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili çalışmalara başlıyoruz" paylaşımı ile duyurdu.

İSPARK'A DEVREDİLMİYOR

Ancak mahkeme, Esenler Otogarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İSPARK'a devrini durdurdu.

5 yıl boyunca İSPARK’ın işleteceği otoparkın günlük gelirinin 1 milyon lira civarında olduğunun tahmin ediliyordu ve otopark gelirinin yüzde 25'inin İBB'ye aktarılacaktı.