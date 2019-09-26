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Esenler'de çadır kuranlar geceyi parklarda geçirecek

Deprem ve artçı sarsıntılarla birlikte vatandaşlar park alanlarında toplandı.

DHA | 26.09.2019 - 19:55..
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İstanbul'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılarla birlikte vatandaşlar sokaklara çıktı. Kimi vatandaşlar evdeki yiyeceklerini ve çadırlarını alarak park ve açık alanlara gitti.

15 Temmuz Millet Bahçesi'ne gelen İstanbullular, deprem anında yaşadıkları panik nedeniyle eve giremediklerini ifade etti. Kimi vatandaşlar geceyi parka kurdukları çadırda geçireceklerini söylerken, kimi de gece saatlerinde evlerine döneceklerini belirtti.

“ÇADIR KURDUK, SABAHA KADAR BURADAYIZ"

Esenler'de yaşayan ve 15 Temmuz Millet Bahçesi'ne ailesiyle birlikte gelerek çadır kuran Nurullah Öz, “Deprem oldu. Hemen herkes sokağa çıktı. Her şeyi bıraktık geldik buraya. Çadır kurduk, sabaha kadar buradayız. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Dönemediğimiz için buradayız" ifadelerini kullandı.

Esenler'de çadır kuranlar geceyi parklarda geçirecek

“İNŞALLAH BİR DAHA YAŞANMAZ"

Bebeği ve eşiyle birlikte Millet Bahçesi'ne gelen Oğuz Kiremitçi, “Bu gece burada değiliz. Sadece çocuğumuza hava değişimi olsun diye çıktık dışarı. Allah bir daha yaşatmasın. Depremin daha önce vermiş olduğu üzüntüler var, inşallah bir daha yaşanmaz" dedi.

Esenler'de çadır kuranlar geceyi parklarda geçirecek

“GECEYİ BURADA GEÇİRECEĞİZ"

Evinden getirdikleri yiyecekleri hazırlayan Oktay Başal, “Deprem nedeniyle buradayız. Allah devletimizden böyle bir tesisi kazandırdığı için razı olsun. Şu an balığımızı yapıyoruz. Geceyi burada geçireceğiz. Rabbim bir daha böyle acıları, böyle korkuları ülkemize, milletimize yaşattırmasın. Bugün gerçekten korktuk. 16 milyonluk kentte yaşıyoruz. İnşallah rabbim böyle acıları ve korkuları bir daha milletimize yaşatmaz." şeklinde konuştu.

Esenler'de çadır kuranlar geceyi parklarda geçirecek

Esenler'de çadır kuranlar geceyi parklarda geçirecek


Esenler'de çadır kuranlar geceyi parklarda geçirecek

Esenler'de çadır kuranlar geceyi parklarda geçirecek

Esenler'de çadır kuranlar geceyi parklarda geçirecek

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