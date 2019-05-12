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Esenler'de dolandırıcı kadın kamerada

Tırnakçılık yapan kadın, 150 lira dolandırdıktan sonra mağaza çalışanına indirim yapmadığı için tepki gösterip olay yerinden ayrıldı.

İHA | 12.05.2019 - 11:46..
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İstanbul'da Esenler Kazım Karabekir Mahallesi’nde 4 gün önce, akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kadın müşteri gibi mağaza geldi. İçeride bir süre dolaşarak penyelere bakan kadın, çalışandan bilgi aldıktan sonra gezinmeye devam etti.

100 LİRA BOZMAK İSTEDİ

Kadın bir süre sonra kasaya gelerek çalışana bozması için 100 lira para uzattı. Çalışanın parayı 2 adet 50 lira olarak bozarak vermesinin ardından kadın, paranın üstünü vermedin diyerek çalışanın kafasını karıştırmaya başladı.

Esenler'de dolandırıcı kadın kamerada

Esenler’de kadın tırnakçı 150 lira dolandırdı ViDEO

150 VERDİ

Müdahale etmeye başlayan kadın ardından çalışana söyleyerek kasadan 150 lira para istedi. Parayı bozarak verdiğini unutan çalışan, kadına kasadan 150 lira para verdi. Parayı alan kadın ardından hiçbir şey olmamış gibi mağazadan çıkarak uzaklaştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Esenler'de dolandırıcı kadın kamerada

İNDİRİM TEPKİSİ

Öte yandan kadının kendisini dolandırdığını gitmesinden sonra fark eden çalışan durumu iş yeri sahibine bildirdi. Bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerinin inceleyen iş yeri sahibi Vahap M., kadının 150 lira dolandırdığını fark etti. Olay esnasında dolandırıcı kadının 150 lira dolandırdığı çalışanla, “5 lira indirim yapmadınız” diyerek bir de dalga geçtiği öğrenildi.

Güvenlik kamera görüntülerinin alan iş yeri sahibi polis ekiplerine vererek şikayette bulundu.

Esenler'de dolandırıcı kadın kamerada

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