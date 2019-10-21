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Esenler'de hafriyat kamyonu yola devrildi

İstanbul Esenler'de hafriyat kamyonunun yola devrilmesi sonucunda, kamyon sürücüsü ağır yaralandı.

İHA | 21.10.2019 - 00:57..
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Akşam saat 22.00 sıralarında Esenler İpekyolu Caddesi Tekstilkent Köprüsü, Batışehir istikametinde, Suriye uyruklu Muhammed Nasır idaresindeki  hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı.

Esenler'de hafriyat kamyonu devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı VİDEO

SÜRÜCÜ AĞIR YARALI

Çarpmanın etkisiyle kamyon yola devrildi. Kazada kamyonda bulunan hafriyatlar yola savrulurken, trafikte yoğunluk oluştu. Kazayı gören sürücüler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kaza sonucu ağır yaralanan Muhammed Nasır’a müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Esenler'de hafriyat kamyonu yola devrildi

"ALLAH YARDIMCISI OLSUN"

Kaza anını gören Mert General, "Köprünün orada arkadaşlarla oturuyorduk. Bir anda bir ses geldi, sese doğru koştuk. Adam arabadan kendini atmıştı. İtfaiye, ambulans hepsine haber verdik aradık. Adamı alıp götürdüler. Adamın hali içler acısıydı. Allah yardımcısı olsun" dedi. Trafiğe kapanan yol, hafriyat kamyonun vinç yardımıyla yoldan kaldırılması ve yola savrulan hafriyatın temizlemesinden sonra tekrar normale döndü.

Esenler'de hafriyat kamyonu yola devrildi

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