taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.78655
Euro
6.5573
Altın
1277.3
Borsa
96809
Gram Altın
237.634

Esenler’de kendini yakan genç, hayatını kaybetti

Kazım Karabekir Mahallesinde yalnız yaşayan 24 yaşındaki genç, henüz bilinmeyen bir nedenle kendini yakarak yaşamına son verdi.

İHA | 17.04.2019 - 04:30..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

6 katlı binanın giriş katındaki dairede yalnız yaşayan ve henüz kimliği tespit edilemeyen 24 yaşındaki genç, bilinmeyen bir nedenle kendini yakmaya çalıştı.

Esenler’de kendini yakan genç, hayatını kaybetti

TALİHSİZ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Daireden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri yaptığı incelemede, kendini yakmaya çalışan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Esenler’de kendini yakan genç, hayatını kaybetti

Bunun üzerine hayatını kaybeden 24 yaşındaki gencin cesedi, Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Esenler’de kendini yakan genç, hayatını kaybetti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ajax Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eledi

Ajax Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eledi

28
AK Parti: Sandık başkanları üzerinden operasyon yapıldı

AK Parti: Sandık başkanları üzerinden operasyon yapıldı

90
Barcelona Manchester United'a 3 atarak turladı

Barcelona Manchester United'a 3 atarak turladı

1
Sinan Gümüş: Taraftarlardan tekrar özür diliyorum

Sinan Gümüş: Taraftarlardan tekrar özür diliyorum

11
140 kiloluk futbolcu azmiyle takdir topladı

140 kiloluk futbolcu azmiyle takdir topladı

7
Obradovic: Çok iyi savunma yaptık

Obradovic: Çok iyi savunma yaptık

2
Ses sanatçısı Yaşar Özel vefat etti

Ses sanatçısı Yaşar Özel vefat etti

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir