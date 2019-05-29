Esenler'de minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Esenler 100. Yıl Mahallesi Batışehir İstoç yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir ticari minibüsün lastiği patladı. Patlamanın ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kontrolden çıktı.

SÜRÜCÜLER ARAÇTA SIKIŞTI

Bir anda karşı şeride geçen lastiği patlamış minibüs ile seyir halindeki bir başka ticari minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda 2 minibüsün de şoförleri araçların içinde sıkıştı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayı gören vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri sıkışan şoförleri araçlardan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı sürücüler çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, 2 araçta da büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.