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Esenler'de peş peşe park halindeki iki minibüs yandı

Esenler'de henüz bilinmeyen bir nedenle önce çöpte çıkan yangın park halinde duran bir minibüse sıçradı. Olaydan yarım saat sonra yakındaki başka bir servis minibüsünde de yangın çıktı.

DHA | 13.02.2020 - 04:00..
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İstanbul'un Esenler ilçesi Nine Hatun Mahallesi'nde gece saat 23.45 sıralarında, 148. Sokak girişinde bulunan çöp konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

MİNİBÜSE SIÇRADI

Çevredeki vatandaşlar da durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangın konteynerin yanında park halindeki içinde tekstil geri dönüşüm malzemesi bulunan 34 RV 2686 plakalı minibüse de sirayet etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı.

Esenler'de peş peşe park halindeki iki minibüs yandı

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Çöpte ve minibüsteki yangını söndüren itfaiye ekipleri soğutma çalışması da yaptı. Polis ekipleri de olay yerine 'Akrep' diye tabir edilen zırhlı polis aracıyla gelerek geniş güvenlik önlemi aldı. Minibüsün sahibinden de bilgi alan polis ekipleri etrafta güvenlik kamera çalışması yaptı.

Esenler'de peş peşe park halindeki iki minibüs yandı

150 METRE UZAKLIKTA BAŞKA BİR MİNİBÜSTE YANGIN ÇIKTI

İtfaiye ekiplerinin çalışması bitmesiyle polis ekipleri de olay yerinden ayrıldı. Bu sırada polis ekipleri ilk olay yerinin yaklaşık 150 metre yakınında 34 LAV 898 plakalı başka bir servis minibüsünden alevlerin yükseldiğini fark etti. Polis ekipleri tekrar itfaiye ekiplerine haber verdi.

POLİS EKİPLERİ KUNDAKLAMADAN ŞÜPHELENİYOR

İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek alev alev yanan servis minibüsüne müdahale etti. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma ile yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri de kundaklama şüphesi üzerine çalışmalarını sürdürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Esenler'de peş peşe park halindeki iki minibüs yandı

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