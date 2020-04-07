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Esenler'de uçan çatı, yoldan geçen kadının üzerine düştü

Yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken çevrede korku dolu anlar yaşadı.

İHA |
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Esenler'de uçan çatı, yoldan geçen kadının üzerine düştü

İstanbul'un Esenler ilçesinde, bir iş yerine ait çatı rüzgardan dolayı uçarak cadde üzerinde yürüyen bir kadının üzerine düştü.

Neye uğradığını şaşıran kadın yere yığılarak yardım bekledi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa bindirerek hastaneye kaldırıldı.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Esenler'de uçan çatı, yoldan geçen kadının üzerine düştü

Esenler'de uçan çatı, yoldan geçen kadının üzerine düştü

Esenler'de uçan çatı, yoldan geçen kadının üzerine düştü

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