Esenler'de yangında mahsur kalan kadını ekipler kurtardı

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 3 katlı bir binada yangın çıktı. En üst katta çıkan yangının, elektrik kontağından çıktığı tahmin edildi. Yangın kısa sürede büyüdü.

VATANDAŞLAR UZAKLAŞTIRILDI

Apartmandaki yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Sokağa gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırdı.

MAHSUR KALAN KADIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Yoğun dumanların apartmanın ikinci katına sirayet etmesi nedeniyle evde bulunan 50'li yaşlarındaki İsmehan Yarar isimli kadın etkilenerek, kendini balkona attı.

Kadını gören itfaiye ekipleri, hemen merdiven aracıyla kadını balkondan kurtardı. Yarar'ın evde yalnız olduğu öğrenilirken, kadın hemen ambulansa götürülerek ilk yardımı yapılıp, hastaneye götürüldü.

EKİPLER YANGINI SÖNDÜRDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle apartmanın ikinci ve üçüncü katındaki dairelerde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan hastaneye kaldırılan İsmehan Yarar’ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Binanın kendi akrabalarına ait olduğunu dile getiren Hasan Özçelik, "Bizim akrabaların binası. Bir kişi vardı içeride. Onu aldık. Diğerleri zaten içeride yoktu. Yangını tamamen söndürdüler. Yangının elektrik kontağından çıktığı söyleniyor ama şu an bakıyorlar." dedi.