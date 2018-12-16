Esenler'e Millet Bahçesi açıldı

Askeriyeden devredilen arazilerde yapılan ilk millet bahçesi olma özelliği taşıyan Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nin açılışını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi.

SPOR VE KÜLTÜR VADİLERİ YER ALIYOR

İlave parklarla birlikte Millet Bahçesi, toplam 240 bin metrekare büyüklüğünde. Millet Bahçesi içinde spor vadisi ve kültür vadisi de yer alıyor.

MACERA PARKINDAN GÜL BAHÇESİNE KADAR HER ŞEY VAR

Millet bahçesinde; yürüyüş ve bisiklet yolları, sportif etkinlikler, piknik, çocuk oyun ve eğlence, sosyal etkinlik alanları, çiftlik park, hobi ve meyve bahçeleri, macera parkı, ikinci bahar kıraathanesi, şifa bahçesi, gül bahçesi, kır kahvesi, hanımlar konağı, gençlik merkezi, gölet ile kütüphane ve açık hava kitap okuma mekânları yer alıyor.

(FOTOĞRAF: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından Millet Bahçesi'ni gezdi)

TÜM İSTANBULLULARA HİZMET VERECEK

15 Temmuz'da, Esenler'in 10 şehit verdiğini, 40'ın üzerinde de gazisinin bulunduğunu söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Şehitlerimizin aziz hatıralarını bu parkta ebediyyen yaşatmak istiyoruz. Millet bahçemiz sadece Esenler halkına değil, tüm İstanbullulara hizmet verecek. Konumu itibariyle de ulaşımı çok kolay." ifadelerini kullandı.