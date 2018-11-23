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Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe'ye saldırı

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye, cuma namazında olduğu esnada saldırı girişimi gerçekleşti.

İHA | 23.11.2018 - 14:09..
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Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, cuma namazında olduğu sırada camiye yakın mesafede protesto yaparak saldırı girişiminde bulunan şüphelinin üzerinden kurusıkı silah ve bıçak çıktı.

Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe'ye saldırı

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe cuma namazında olduğu esnada, caminin önüne gelen bir şahıs, Alatepe’nin makam aracına yakın mesafeden taş atma girişiminde bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Şahıs, olay yerinde bulunan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN KİŞİDEN KURUSIKI TABANCA VE BIÇAK ÇIKTI

Gözaltına alınan kişinin, işporta tezgahına izin verilmeyen Nedip Dinç olduğu öğrenildi. Şahısın üst aramasında, kurusıkı tabanca ve bıçak çıktığı öğrenildi. Dinç’in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe'ye silahlı saldırı VİDEO

Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe'ye saldırı

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