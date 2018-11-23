Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe'ye saldırı

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve kaptanlığı elinden alınan Onur Kıvrak, açıklamada bulundu. Tecrübeli eldiven yaptığı açıklamada "Ben hakkımı helal ediyorum. Kulüp bul derlerse bulurum" dedi.

Yurt dışından alındığında kilogramı 10 liraya mal olan tohumluk patates, yerli ve milli üretimle 2 liraya düşürüldü.

7

Atatürk'e benzemeyen heykel yenilendi

İzmir'in Buca ilçesindeki Çevik Bir Meydanı'nda yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında dikilen ve Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle tartışmalara neden olan heykel, yeniden yapıldı.