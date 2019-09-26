Esenyurt Kaymakamlık binasında panik

Deprem sırasında Esenyurt Kaymakamlık binasında işlemlerini gerçekleştirmek için bulunan vatandaşlar ile çalışanların yaşadığı panik, cep telefonu kamerasına yansıdı.
TEKBİR VE KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİLER
Gazeteci İrfan Sapmaz'ın Twitter hesabından paylaştığı videoda, depremin yarattığı panikle dışarı çıkmaya çalışanların uyarıldığı görülürken, içeride bulunan insanlar da dua etti.
Tekbir ve Kelime-i Şahadet getiren vatandaşlar, büyük korku yaşadı.
Deprem anı Esenyurt Kaymakamlık binasındaki panik ViDEO