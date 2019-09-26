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Esenyurt Kaymakamlık binasında panik

İstanbul'daki deprem anında Esenyurt Kaymakamlık binasında, panik yaşandı. Duaların okunduğu anlarda, kamera kayıttaydı.

Detay Haber | 26.09.2019 - 14:55..
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Deprem sırasında Esenyurt Kaymakamlık binasında işlemlerini gerçekleştirmek için bulunan vatandaşlar ile çalışanların yaşadığı panik, cep telefonu kamerasına yansıdı.

TEKBİR VE KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİLER

Gazeteci İrfan Sapmaz'ın Twitter hesabından paylaştığı videoda, depremin yarattığı panikle dışarı çıkmaya çalışanların uyarıldığı görülürken, içeride bulunan insanlar da dua etti.

Tekbir ve Kelime-i Şahadet getiren vatandaşlar, büyük korku yaşadı.

Deprem anı Esenyurt Kaymakamlık binasındaki panik ViDEO

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