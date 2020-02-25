Esenyurt TEM'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi

İstanbul Esenyurt TEM otoyolunda, iki kamyonun da olduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAMYONDA SIKIŞAN BİR KİŞİ ÇIKARILDI

İtfaiye ekipleri, kazaya karışan kamyonlardan birinde sıkışan sürücü Mehmet Y.'yi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler yaralı sürücüyü kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü Mehmet Y., Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle Ankara istikametine trafik bir süre tek şeritten verilirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekipler kazaya karışan araçları kaldırdıktan sonra trafik normal seyrine döndü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.