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Esenyurt'ta 11 araç zincirleme trafik kazası yaptı

Esenyurt'ta 11 aracın karışmış olduğu zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanarak çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İHA | 23.11.2019 - 06:37..
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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi E-5 karayolu Haramidere mevkiinde saat 03.30’da, bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Esenyurt'ta 11 araç zincirleme trafik kazası yaptı

10 ARAÇ BİRBİRİNE ÇARPTI

Kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yapan 9 otomobil ve bir minibüs, yolun kaygan olması sebebiyle sürücülerinin kontrollerini kaybetmesi sonucu birbirine çarptı. Aynı yerde kazaların olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Esenyurt’ta 11 araç zincirleme trafik kazasına karıştı VİDEO

2 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Zeminin kaygan olması sebebiyle polis ekipleri, yolu trafiğe kapatarak ulaşımı yan yoldan sağladı. Kaza yapan araçların yoldan çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yol trafiğe açıldı.

Esenyurt'ta 11 araç zincirleme trafik kazası yaptı

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