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Esenyurt'ta 237 Suriyeli daha ülkelerine gönderildi

Suriye'de güvenli bölgelerin oluşturulması sonrası Türkiye'den, az sayıda da olsa dönüşler sürüyor.

DHA | 04.12.2018 - 10:46..
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Esenyurt Belediyesi tarafından ülkelerine gönderilen 237 Suriyeli daha, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na doğru yola çıktı. 6 otobüsle yola çıkan Suriyelinin eşyaları da Esenyurt Belediyesi tarafından gönderildi.

"ONLAR İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Esenyurt’tan yola çıkan kafileyi bizzat uğurlayan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe,  bölgenin güvenli hale getirdiğini belirterek, “237 Suriyeli daha ülkelerine dönüyor. Gittikleri yerde onları kendi evleri kendi vatanları bekliyor. Bu anlamda da bundan sonraki hayatta kendilerine başarı ve mutluluklar diliyorum. Savaşsız, barış içinde bir ortam olsun. Burada da kardeşleri var, biz her zaman buradayız. Onlar için elimizden geleni yaptık" diye konuştu.

Esenyurt'ta 237 Suriyeli daha ülkelerine gönderildi

Esenyurt'ta 237 Suriyeli daha ülkelerine gönderildi

Esenyurt'ta 237 Suriyeli daha ülkelerine gönderildi

Esenyurt'ta 237 Suriyeli daha ülkelerine gönderildi

Esenyurt'ta 237 Suriyeli daha ülkelerine gönderildi

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