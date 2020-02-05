Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatı parçaları sokağa uçtu

İstanbul'un Esenyurt ilçesi 759. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısındaki izolasyon malzemeleri, şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden koparak sokağa uçtu.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Mahalle sakinleri çatıdan uçan parçaları görünce durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla çatıya çıkarak tehlike arz eden parçaları yerinden söktü.

ŞANS ESERİ KİMSE GEÇMİYORDU

Bu sırada polis ekipleri de sokağın her iki tarafına da şerit çekerek önlem aldı. Gece olması ve şans eseri sokakta kimsenin geçmemesi yaşanabilecek olası bir faciayı önledi. Olay yerine gelen Esenyurt Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri de bina sakinlerinden bilgi aldı.

UÇAN MALZEMELER TOPLANDI

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından tehlike arz eden ve sokağa uçan çatı malzemeleri toplandı. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme yaptı.