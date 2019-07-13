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Esenyurt'ta 7 aylık hamile kadına kamyonet çarptı

7 aylık hamile yabancı uyruklu kadına kamyonet çarptı. Vatandaşlar yaralı kadının başında adeta seferber olurken, meraklı sürücülerin oluşturduğu trafik yüzünden ambulans olay yerine geç geldi.

İHA | 13.07.2019 - 18:16..
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İstanbul Esenyurt'ta sola doğru dönüş yapan kamyonet sürücüsü, sol tarafından parklanan araç yüzünden karşıdan karşıya geçen Özbekistan uyruklu kadını göremedi.

Özbekistan uyruklu kadın, kamyonetin çarpması ile yere düştü.

MERAKLI SÜRÜCÜLER YÜZÜNDEN AMBULANS GEÇ GELDİ

Kadının yanında bulunan eşi ve arkadaşları büyük panik yaşadı. Çevredeki vatandaşlar hamile kadına yardımcı olarak 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Meraklı sürücüler yüzünden yol trafiğe tıkanırken, ambulans ekipleri olay yerine varmakta büyük güçlük yaşadı.

Esenyurt'ta 7 aylık hamile kadına kamyonet çarptı

EŞİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından hamile kadını hastaneye kaldırırken, kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hamile kadının eşinin ise olay yerinde büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Polis, kaza sonrası kamyonet sürücüsünü ifadesini almak üzere karakola götürdü.

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