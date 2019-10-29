Esenyurt Sultaniye Mahallesi 614 Sokak'ta, 7 yaşındaki Abdülselam Taştan sokakta oyun oynuyordu.

ÇOCUĞA ÇARPIP OLAY YERİNDEN KAÇTI

O sırada sokaktan geçen 59 AU 883 plakalı araç çocuğa çarptı. Çocuğun üzerinden geçen aracın sürücüsü, hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekiler hemen olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulansla çocuk Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Esenyurt'ta 7 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı VİDEO

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Abdülselam Taştan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma açarken, kaçan sürücüyü arama çalışmalarına devam ediyor.