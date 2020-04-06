taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7772
Euro
7.3197
Altın
1639.81
Borsa
91271.94
Gram Altın
357.931
Bitcoin
48190.33

Esenyurt'ta açık olan kahvehane 2'nci kez mühürlendi

Korona nedeniyle yasağa uymayarak açık olan kahvehane ikinci kez mühürlenirken, içeride bulunan 14 kişiye de idari para cezaları verildi.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Esenyurt'ta açık olan kahvehane 2'nci kez mühürlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulmasına karar verildi.

Bu kapsamda polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı.

KAHVEHANEDE BULUNAN KİŞİLERE CEZA KESİLDİ

İstanbul Esenyurt'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri umuma açık yerleri denetlerken bir binanın alt katındaki kahvehanenin açık olduğunu tespit etti.

Adrese baskın yapan polis ekipleri içerideki 13 kişiye 5326 sayılı kanunun 32'inci maddesini düzenleyen "Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye idarî para cezası verilir" hükmü uyarınca 392’şer TL idari para cezası kesti.

İçinde 14 kişi bulunan kahvehane ikinci kez mühürlendi

KAHVEHANE İKİNCİ KEZ MÜHÜRLENDİ

Koronavirüse rağmen kahvehaneyi işletmeye devam eden iş yeri sahibine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Karunu'ndaki 283'üncü maddesi uyarında 3150 TL idari para cezası uygulandı.

Ekipler tarafından daha önce mühürlenen iş yeri için ‘Mühür fekki’ yapıldığı tespit edilirken, perdenin arkasına saklanarak polisten kaçmaya çalışan kişiler gözaltına alındı.

Kahvehane ise ikinci kez mühürlendi.

Esenyurt'ta açık olan kahvehane 2'nci kez mühürlendi

Esenyurt'ta açık olan kahvehane 2'nci kez mühürlendi

Esenyurt'ta açık olan kahvehane 2'nci kez mühürlendi

İlginizi Çekebilir
Vatandaşlar sosyal mesafeyi koruyunca kuyruklar oluştu
Denizli’de koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar PTT önünde sosyal mesafeyi koruyarak sıra bekledi.
Yardım getiren askerleri tekmille karşılayan amca
Amasya’da yaşayan 90 yaşındaki Abdullah Amca, yaşlılık maaşı ve devlet desteği olan parayı evine getiren askerleri tekmil vererek karşıladı.
İzmirliler karantinaya direniyor
Karşıyaka Çarşısı, koronavirüs salgınına rağmen yine insan yoğunluğuna sahne oldu.
İzmir'de, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Şehirlere giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından, Sabuncubeli Tüneli'nde sabahın erken saatlerinde başlayan yoğunlukta, izin belgesi olmayan vatandaşlar, geri çevrildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'dan Çin'e: Vaka sayılarıyla dünyayı yanılttınız
İran'dan Çin'e: Vaka sayılarıyla dünyayı yanılttınız
180
Türkiye'de karantinaya alınan yerlerin sayısı artıyor
Türkiye'de karantinaya alınan yerlerin sayısı artıyor
109
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden hasta yakalandı
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden hasta yakalandı
373
Demet Akalın karantinada kebapçı çağırdı
Demet Akalın karantinada kebapçı çağırdı
421
İngiltere'nin Çin'den aldığı test kitleri virüslü çıktı
İngiltere'nin Çin'den aldığı test kitleri virüslü çıktı
224
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul için hekimlerle buluştu
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul için hekimlerle buluştu
87
Cami avlusunda kıyafet çekimi yaptılar
Cami avlusunda kıyafet çekimi yaptılar
410
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir