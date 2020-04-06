Esenyurt'ta açık olan kahvehane 2'nci kez mühürlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulmasına karar verildi.

Bu kapsamda polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı.

KAHVEHANEDE BULUNAN KİŞİLERE CEZA KESİLDİ

İstanbul Esenyurt'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri umuma açık yerleri denetlerken bir binanın alt katındaki kahvehanenin açık olduğunu tespit etti.

Adrese baskın yapan polis ekipleri içerideki 13 kişiye 5326 sayılı kanunun 32'inci maddesini düzenleyen "Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye idarî para cezası verilir" hükmü uyarınca 392’şer TL idari para cezası kesti.

İçinde 14 kişi bulunan kahvehane ikinci kez mühürlendi

KAHVEHANE İKİNCİ KEZ MÜHÜRLENDİ

Koronavirüse rağmen kahvehaneyi işletmeye devam eden iş yeri sahibine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Karunu'ndaki 283'üncü maddesi uyarında 3150 TL idari para cezası uygulandı.

Ekipler tarafından daha önce mühürlenen iş yeri için ‘Mühür fekki’ yapıldığı tespit edilirken, perdenin arkasına saklanarak polisten kaçmaya çalışan kişiler gözaltına alındı.

Kahvehane ise ikinci kez mühürlendi.