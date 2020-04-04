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Esenyurt'ta açık olan kahvehaneye polis baskını

Korona nedeniyle önlem almayarak mühürlenen kahvehaneyi işletmeye devam eden iş yeri sahibine 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

DHA |
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Esenyurt'ta açık olan kahvehaneye polis baskını

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulmasına karar verildi.

Bu kapsamda polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı.

POLİSİN CEZA KESTİĞİ SIRADA KAÇMAYA ÇALIŞTI

İstanbul Esenyurt'ta bir kahvehanenin tedbirlere uymayarak açık olduğunu belirleyen polis ekipleri operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda kahvehanedeki kişilere kabahatler kanunu kapsamında para cezası kesilirken, kahvehanede bulunan Erdal B.(36) , Serdal K.(57)'yı  kaçırmaya çalıştı.

Esenyurt'ta açık olan kahvehaneye polis baskını

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan polis ekipleri ile Rahim B.(26) ve Cihan B.(34) isimli kişiler arasında ceza kesilmemesi yönünde arbede yaşandı.

Polis ekipleri tarafından Erdal B., Serdal K., Rahim B. ve Cihan B. gözaltına alınırken, Serdal K.'nın arandığı belirlendi.

Esenyurt'ta açık olan kahvehaneye polis baskını

İŞ YERİ SAHİBİNE PARA CEZASI VERİLDİ

Kahvehanede bulunan 19 kişiye kabahatler kanunu kapsamında 392'şer lira ceza kesilirken, iş yeri sahibi Erdal B.'ye 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Gözatlına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, adli makamlarca serbest kaldı.

Emniyette yapılan işlemlerde kahvehanenin daha önce mühürlendiği ve mührü kırarak içeriye girildiği tespit edildi.

Esenyurt'ta açık olan kahvehaneye polis baskını

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