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Esenyurt'ta Afganlar birbirine girdi: 2 ölü

Aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Afgan uyruklu iki grup, birbirine girdi. Bıçaklı kavgada 2 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı.

DHA | 02.05.2019 - 09:20..
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İstanbul Esenyurt'ta Afganistanlı 7-8 kişilik grup, kız meselesinden aralarında daha önce husumet bulunan ve vatandaşları olan kişilerin evini bastı.

İki grup arasında bıçaklı kavga çıktı.

Esenyurt'ta Afganlar birbirine girdi: 2 ölü

HER İKİ GRUPTAN DA YARALANAN OLDU

Sokağa taşan kavgada 2'si ağır, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin evdeki gruptan, ikisinin ise evi basan gruptan olduğu öğrenildi. Kavganın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Esenyurt'ta Afganlar birbirine girdi: 2 ölü

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan ikisi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı bir kişinin ise tedavisi devam ediyor. Polis olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı.

Esenyurt'ta Afganlar birbirine girdi: 2 ölü

KAÇAK GİRMİŞLER

Öte yandan olaya karışan tüm kişilerin, Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği ve kimliklerinin bulunmadığı öğrenildi.

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