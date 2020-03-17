İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, alkolün dozunu kaçıran yabancı uyruklu bir adam, metrobüs durağı kenarında üstünü başını çıkartıp çevreye rahatsızlık verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, bilinci yerinde olmayan adam, polise de direndi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis tarafından güçlükle kontrol altına alınan zanlı gözaltına alındı. Alkollü adam, olay yerine gelen ambulansa, polis tarafından güçlükle bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta alkol alan adam ortalığı birbirine kattı ViDEO