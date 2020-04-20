Esenyurt'ta bir kişinin oğlunu akülü aracına bindirdikten sonra halat yardımıyla kendi otomobiline bağlayarak dolaştırdığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük tepki çekti.

Halatın bir ara gevşemesiyle küçük çocuk aracı kontrol etmekte zorlanırken, park eden bir otomobile de çarpmaktan son anda kurtuldu.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyadaki görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri otomobili kullanan kişiyi yakalayarak, 2918 sayı Karayolları Trafik Kanununun 47/1-d (Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak) maddesine istinaden 132 lira, 30/1-b (Görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak ....) maddesine istinaden 288 lira, toplam 420 lira trafik idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de geçici olarak el konuldu.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle Umum Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 3 bin 180 lira idari para cezası verildi.

Esenyurt'ta baba akülü araçtaki çocuğunu otomobile bağladı ViDEO