Güzelyurt Mahallesi’nde Orhangazi Caddesi ve cadde üzerinde bulunan bir binada çökme ve çatlaklar meydana geldi. Durumu fark eden vatandaşlar yaşanan olayı yetkililere bildirdi.

SOKAK VE CADDELER KAPATILDI

Olayla ilgili ihbar alan ekipleri mahalleye gelerek tespitlerde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından sokak ve caddeler trafiğe kapatılarak, bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Sokak ve cadde drone ile havadan görüntülenirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları ve incelemeleri sürüyor.

Esenyurt’ta bir cadde ve binada çatlak oluştu VİDEO



9 KATLİ BİNA TAHLİYE EDİLİYOR

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde ve bir binada çökme ve çatlaklar meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Esenyurt ilçemiz Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde ve cadde üzerindeki 9 katlı bir binada meydana gelen çökme ve çatlaklar sebebiyle yol trafiğe kapatılmış olup, bina da tedbir amacıyla tahliye edilmektedir.



Olay mahallinde AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlarımızın teknik ekipleri gereken tedbirleri almaya başlamışlardır. "