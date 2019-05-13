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Esenyurt'ta bir kişi bankaya para yatırırken kaçırıldı

İstanbul Esenyurt'ta bankamatiğe para yatırmak için bankamatiğin önüne gelen H.K.'yi 'polisiz' diyen 4 kişi gasp etti.

İHA | 13.05.2019 - 16:51..
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Olay geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehirlerarası bir otobüs firmasında bilet satış görevlisini takip eden şebeke üyeleri, şahsın bankamatiğe para yatıracağı anda etrafını sardı.

5 BİN 890 LİRA VE TELEFONUNU GASP ETTİLER

Sahte bir polis kimliği göstererek ellerinde telsiz bulunan şahsılar plastik kelepçe taktıkları H.K’yi araca bindirerek şahısla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra alıkoydukları H.K.’yi üzerinde günlük hasılat olan 3 bin 890 lirayı, ve şahsi 2 bin lirasını ve telefonunu gasp etti.

Esenyurt'ta bir kişi bankaya para yatırırken kaçırıldı VİDEO

"BİZ GEREĞİNİ YAPIYORUZ"

Şüphelilerin daha sonra sözde telefonla amirleriyle konuşuyormuş gibi yaparak "Amirim bu doğru söylemiyor. Biz gereğini yapıyoruz." gibi ifadeler kullanarak H.K.'yi, TEM yolu üzerinde araçtan indirerek hızla uzaklaştı.

Esenyurt'ta bir kişi bankaya para yatırırken kaçırıldı

BİR KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

H.K’nın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri olayı gerçekleştiren Adil S., Fatih A., ve Emre T.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin olayda kullandığı silahın kuru sıkı olduğu belirlenirken şüphelilerden Adil S. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer şüpheliler Fatih A. ile Emre T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, şüphelilerin H.K’yi bankamatik önünde alıkoyarak araca bindirdikleri anlar kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde şüphelilerin bankamatik önüne giden şahsın etrafını hızlıca sardıkları ve şahsı daha sonra kendi araçlarına götürdükleri görülüyor. Görüntülerde şahısların daha sonra hızla araçla bölgeden uzaklaştıkları görülüyor.

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