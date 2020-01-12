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Esenyurt’ta bir nargile kafenin çatısı alev alev yandı

Bir kafenin nargile bölümünde meydana gelen küçük çaplı patlama sonucu, kafenin çatısı tutuşarak yangın çıktı.

İHA | 12.01.2020 - 21:31..
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Esenyurt’ta saat 20.00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede yangın meydana geldi.

Kafenin nargile bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen küçük çaplı patlama sonucu yangın çıktı. Kafeden dumanların çıktığını gören vatandaşlar panikleyerek kafeyi hızlı bir şekilde boşaltırken, bazı çalışanlar ise yangını söndürmek için uğraştı.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Yangın kısa sürede büyüyerek kafenin bütün çatısını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevredeki vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Kafede incelemelerde bulunan ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Esenyurt’ta bir nargile kafenin çatısı alev alev yandı -1

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