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Esenyurt'ta buzdolabı hırsızlığı

Bir kişinin minibüs ile evinin önüne getirdiği buzdolabı saniyeler içerisinde çalındı.

DHA | 08.08.2019 - 21:13..
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İstanbul Esenyurt'ta Mehmet Yakut, satın aldığı buzdolabını bir minibüse yükleyerek evinin önüne getirdi. Yakut, buzdolabı minibüsten indirip merdiven basamağının üzerine bırakarak yardım edecek birine getirmek için evine girdi.

GERİ DÖNDÜĞÜNDE OLMADIĞINI FARK ETTİ

Yakut, geri döndüğünde dolabın yerinde olmadığını fark etti. Ardından durumu polise bildirirdi.

Esenyurt'ta buzdolabı hırsızlığı VİDEO

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. İncelenen görüntülerde, Yakut'un evin önüne araçla yanaştığı ve buzdolabını merdiven basamağına bıraktıktan sonra eve girdiği görülüyor.

Yakut'un eve girmesinden saniyeler sonra elinde hurda kağıt toplamak için kullanılan el arabası olan bir kişi, buzdolabını alarak uzaklaşıyor. Buzdolabını el arabasına yükleyen kişinin, uzaklaşırken yüzünü güvenlik kamerasından gizlemek için öne eğildiği görülüyor.

Buzdolabı çalınan Mehmet Yakut, "Ben bir buzdolabı aldım, hastaydım yukarı çıkıp çocuklardan yardım istedim, taşımak için. Benim yukarı çıkmamla, inmem bir oldu ama baktım dolap yok almış, götürmüşler. Buzdolabını getirdim merdiven basamağının üstüne bıraktım. Belim ağrıyordu iki kişi bulayım dedim yukarı çıktım, aşağı indim baktım buzdolabı yok" dedi.

Esenyurt'ta buzdolabı hırsızlığı

Esenyurt'ta buzdolabı hırsızlığı

Esenyurt'ta buzdolabı hırsızlığı

Esenyurt'ta buzdolabı hırsızlığı

Esenyurt'ta buzdolabı hırsızlığı

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