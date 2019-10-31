Esenyurt'ta çocuk minibüsün altında kaldı: 1 ölü

İstanbul'da Esenyurt'ta parke tahtasıyla yokuştan kayarak oyun oynayan 7 yaşındaki Ali Sayit Durdeniz, yoldan geçen mibinüsün altında kalarak öldü.

MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI

Arkadaşlarıyla oyun oynayan küçük çocuk, yokuş aşağı kayarken köşeyi dönen minibüsün arka tekerleğinin altında kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Durdeniz, çevredekilerin yardımıyla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Küçük çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"ŞOFÖR DE GÖZALTINDA''

Ali Sayit Durdeniz'in dayısı Faruk İşgören, "Bu çocuk burada tahtayla kayıyormuş. Araba da yukarıdan geliyormuş. Bu sokağa girerken de çocuk altına girmiş. Cenazesi Adli Tıp'ta, buraya getirilecek burada defnedeceğiz. Şoför de gözaltında, kaçmamış. Komşunun arabasına bindirip götürmüşler çocuğu hastaneye." diye konuştu.

''ÇOCUKLARI SÜREKLİ UYARIYORDUM''

Çevredeki bir esnaf da yakınlarda park olmadığı için çocukların sürekli bu bölgede oyun oynadığını belirterek, "Çocuklar buradan sürekli kayıyor. Çocukları da sürekli uyarıyordum 'Buradan kaymayın' diye ama kayıyorlardı. Parkelerle kayıyorlar. Kayarken arabanın altında kalmış." dedi.