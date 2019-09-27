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Esenyurt'ta depremden hasar gören bina boşaltıldı

İstanbul'daki depremin ardından Esenyurt'ta hasar gören 4 katlı bina incelenecek. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, depremin ardından binalarla ilgili 80 müracaat aldıkları söyledi.

AA | 27.09.2019 - 14:36..
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Turgut Özal Mahallesi 66. Sokak'taki binada yaşayan vatandaşlar belediye ekiplerince tahliye edildi. Bina daha sonra zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

80 MÜRACAAT VAR

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, incelemenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde şimdiye kadar kendilerine 80 müracaatın olduğunu belirtti.

Esenyurt'ta depremden hasar gören bina boşaltıldı

"YIKILABİLECEK BİR SORUN YOK AMA İNCELENECEK"

Başvuruların 3'ünde sorun tespit ettiklerini ve boşaltıldığını aktaran Bozkurt, "Herkes yakınlarına gitti. 3-5 aile ise konuk ettik. Şimdi boşalttığımız binada hemen, şimdi yıkılabilecek bir durum yok ama statiğinde sorun var. Arkadaşlar teknik olarak detaylıca inceleyecekler." dedi.

Esenyurt'ta depremden hasar gören bina boşaltıldı

KRİZ MASASI 24 SAAT HİZMETTE OLACAK

Bozkurt, "Gün içerisinde gelen diğer başvuruları da değerlendireceğiz. Bir kriz masası oluşturduk; hem vatandaşların binalarını incelemek hem ihtiyaçlarını karşılamak hem de sürecin doğru aktarılmak açısından. Kriz masamız, 24 saat vatandaşlarımızın emrinde olacak." diye konuştu.

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