Esenyurt'ta bir kız çocuğu ekmek almak için çıktı, geri dönmedi

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 15 yaşındaki Berfin, ekmek almak için evden çıktı.

Uzun bir süre eve dönmeyen genç kızın annesi Dilek Öğedik endişelenerek, baba Metin Öğedik'e haber verdi.

Anne ve baba, evlerine dönmeyen kızları için polise giderek, kayıp ihbarında bulundu.

GÖRENLER " ALLAH RIZASI İÇİN HABER VERSİN"

Gözyaşı döken anne Dilek Öğedik, "Okul toplantısına gittik. Toplantı bittikten sonra pazardan alışveriş yapıp eve geldik. Para verdim, 'Kızım git ekmek al gel' dedim, 'Tamam anne' dedi gitti. Sonra gelmeyince biz de aşağıya indik, baktık ama bulamadık. Kızımın sokak alışkanlığı yok, telefonu yok. Bensiz bir yere gitmez, bir yeri bilmiyor. Görenler Allah rızası için, bize haber versin." dedi.