Esenyurt'ta esnafların yer tartışması kanlı bitti

Doğan Araslı Bulvarı yolu üzerinde iki komşu esnaf arasında iddialara göre yer tartışmasından dolayı gerginlik yaşandı. Afgan uyruklu baba-oğul H. A. ve M. A. ile komşu esnaf manav N. E. , N. U. , B. E. , arasında çıkan gerginlik kısa sürede tartışmaya, ardından kavgaya dönüştü.

AFGAN BABA İLE OĞLU BIÇAKLANDI

Çıkan kavgada N. E. , N. U. , B. E., Afgan Uyruklu baba ve oğula bıçakla saldırdı. Olayı gören çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılan H. A. ve M. A. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Halıcılık yapan Afgan Uyruklu H. A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavganın yaşandığını noktaya gelen olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırma yaptı.