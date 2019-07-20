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Esenyurt'ta esnafların yer tartışması kanlı bitti

İki komşu esnaf arasında Kavgaya dönen tartışmada birisinin durumu ağır olmak üzere 2 Afgan uyruklu esnaf yaralandı.

DHA | 20.07.2019 - 02:52..
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Doğan Araslı Bulvarı yolu üzerinde iki komşu esnaf arasında iddialara göre yer tartışmasından dolayı gerginlik yaşandı. Afgan uyruklu baba-oğul H. A. ve M. A. ile komşu esnaf manav N. E. , N. U. , B. E. , arasında çıkan gerginlik kısa sürede tartışmaya, ardından kavgaya dönüştü.

Esenyurt'ta esnafların yer tartışması kanlı bitti

AFGAN BABA İLE OĞLU BIÇAKLANDI

Çıkan kavgada N. E. , N. U. , B. E., Afgan Uyruklu baba ve oğula bıçakla saldırdı. Olayı gören çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılan H. A. ve M. A. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta esnafların yer tartışması kanlı bitti

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Halıcılık yapan Afgan Uyruklu H. A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavganın yaşandığını noktaya gelen olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırma yaptı.

Esenyurt'ta esnafların yer tartışması kanlı bitti

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