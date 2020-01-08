Esenyurt'ta evine haciz gelen adam avukata saldırdı

İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde borçlarından dolayı evine haciz gelen bir adam, karşısında avukat ve polisleri görünce kendisini kaybetti.

POLİS VE AVUKATA SALDIRDI

Bir anda ortalığı birbirine katan adam, avukatları darp etmeye çalışıp ölümle tehdit etti. “Hepinizi öldüreceğim” diyerek yatak odasına yönelen şüpheli, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

DESTEK EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerinde bulunan polislerin ihbarı üzerine çok sayıda ekip sokağa sevk edildi. Ekipler, bir süre sonra eve ulaşıp ortalığı birbirine katan adamı etkisiz hale getirdi. Darp girişiminde bulunan adam polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.